Temperaturas negativas e neve chegam à Serra da Estrela

Parece que vai ter de começar a andar com o guarda-chuva atrás a partir dos próximos dias. Para quem vive nesta zona, já pode começar a contar com queda de neve e descidas acentuadas das temperaturas durante a noite.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o ponto mais alto de Portugal Continental – Serra da Estrela – vai sofrer ao longo da semana descidas acentuadas da temperatura. Para o dia de sábado, a entidade refere que o termómetro poderá marcar até três graus abaixo do zero.

Com a chegada das temperaturas negativas, pode também chegar a neve à Serra da Estrela, alerta o IPMA.