Sociedade

22 de outubro 2018

Alerta DECO: Microondas “perigosos” devem ser retirados do mercado

Entidade analisou vários microondas e detetou que alguns modelos são "perigosos" e que devem ser retirados do mercado o mais rapidamente possível. No entanto, apesar de a DECO já ter alertado as entidades responsáveis, ainda nada foi feito.