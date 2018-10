Mark Knopfler vem a Lisboa em 2019

Mark Knopfler vem apresentar "Down The Road Wherever". O álbum é editado a 16 de novembro.

"As minhas músicas são feitas para serem tocadas ao vivo. Eu adoro todo o processo de escrevê-las sozinho e depois gravá-las com a banda, mas no final, a melhor parte é tocá-las ao vivo. Eu gosto de todo este circo, viajar de cidade em cidade e interagir com os grupos de fãs, é um verdadeiro prazer. Estou ansioso por esta digressão”, anuncia em comunicado.

Ao concerto também não devem faltar os clássicos dos Dire Straits "Money for Nothing’, ‘Sultans Of Swing’, ‘Romeo & Juliet’ e ‘Walk Of Life’. A pré-venda começa no site de Mark Knopfler no dia 29 de outubro, em exclusivo para clube de fãs.

No dia 3 de novembro, os bilhetes estarão disponíveis para público em geral. Os preços começam nos 32 euros e chegam aos 120.