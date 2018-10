Residência oficial do presidente da Câmara de Lisboa está disponível para alojamento local

A residência oficial do presidente da Câmara de Lisboa encontra-se disponível para alojamento local num site de reservas turísticas. A Casa localizada na Estrada do Penedo, na Ajuda, está disponível na plataforma Booking desde agosto deste ano.

A licença do Registo Nacional de Alojamento Local pertence à empresa MCO II.

A Agência Lusa contactou a Câmara Municipal de Lisboa e a empresa MCO II, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.

No Booking, a casa é descrita como sendo uma propriedade construída em 1920 e que oferece acomodações com terraço. Mas a publicação vai mais longe e indica que uma noite neste local pode rondar mais de 800 euros. "A villa dispõe de quatro quartos, sala de estar, área para refeições e cozinha bem equipada com lava-louças. A villa também oferece TV de tela plana, máquina de lavar roupa e banheiro com banheira e chuveiro. Um café da manhã continental é servido diariamente na propriedade", lê-se no anúncio.