Mãe solteira diz que vencedor do Euromilhões é pai do seu filho e exige compensação

Uma mulher inglesa de 39 anos alega que teve um filho, atualmente com 18 anos, com um vencedor do Euromilhões.

Dawn Scully exige agora 100 mil libras (cerca de 113 mil euros) para a compensar das despesas de educação do filho.

Neil Trotter, de 45 anos, foi capa de vários jornais ingleses após ter vencido 108 milhões de libras (cerca de 122 milhões de euros) no Euromilhões e recusa dar qualquer soma de dinheiro a Dawn Scully.

O milionário garante que não conhece a mulher, que diz que namorou com ele durante um ano. “Podia até tê-la conhecido e não me lembrar, mas namorar com ela durante um ano é que não. Nesse caso lembrar-me-ia de certeza”, afirmou Neil Trotter ao Mirror.

Perante a resposta negativa do milionário, Scully não se dá por vencida e ter-lhe-á escrito mensagens pelo Facebook prometendo deixá-lo em paz para sempre, caso ele lhe desse 5 milhões de libras (5,67 milhões de euros).