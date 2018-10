Golo dos juniores do Sacavenense com direito a destaque internacional | Vídeo

Há uma jogada no futebol português que está a dar que falar no jornal inglês The Guardian. Até chegar ao golo, os jogadores passaram a bola 12 vezes durante 22 segundos. Se está a pensar que esta se trata de uma jogada de uma equipa da Primeira Liga, desengane-se: São os sub-19 do Sacavenense que fizeram aquilo que o The Guardian considerou “um brilhante golo coletivo”.

Tudo aconteceu na sétima jornada da 1.ª divisão daquele escalão frente ao Loures. Ao longo de 22 segundos a equipa trocou 12 vezes a bola até Daniel Pinto, médio centro, fazer o quarto golo do Sacavenense numa jogada considerada marcante.

Através do Twitter, a irmã de um dos jogadores partilhou o vídeo da jogada que se tornaria viral: "Há muito trabalho por detrás desta jogada…e isto diz-nos muito sobre a união destes rapazes”, escreveu Ana Bral.

O Sacavenense venceu o Loures por 5-2, mas foi este lance que conquistou o The Guardian e não só, uma vez que o vídeo foi também partilhado pela conta de Twitter da revista britânica especializada em futebol Mundial Magazine.

Veja o vídeo.