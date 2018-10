Marinha encontra embarcação que desapareceu ao largo de Esmoriz

A embarcação ‘Mestre Silva’ que naufragou, no passado dia 15 de outubro, ao largo de Esmoriz foi encontrada esta segunda-feira pela Marinha Portuguesa.

"Na tentativa de procurar informação relevante sobre este naufrágio, a Marinha, através do Instituto Hidrográfico, embarcou no NRP Almirante Gago Coutinho, uma equipa hidrográfica de intervenção rápida, equipada com um sonar de varrimento lateral e com um veículo submarino de controlo remoto (Remotely Operated Vehicle - ROV)”, informa a Marinha, através de um comunicado.

No mesmo texto é explicado que “foram realizadas buscas na posição do sinal emitido pela boia de posicionamento de emergência (EPIRB), tendo sido detetada a embarcação através do sonar lateral e confirmada a identificação, com recurso ao veículo ROV".

Recorde-se que a bordo estavam cinco tripulantes. Apenas um pescador foi resgatado com vida, há uma vítima mortal confirmada, enquanto os restantes três homens continuam dados como desaparecidos: um português de 64 anos, e dois indonésios, de 26 e 33 anos.

Para além de explicar as manobras de buscas, a Marinha Portuguesa aproveitou ainda a ocasião para apresentar as suas condolências.

"Terminadas as buscas, às famílias enlutadas a Marinha expressa sentidas condolências", pode ler-se no comunicado.