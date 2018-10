Fernando Medina garante que "o presidente da Câmara não tem residência oficial"

A Residência oficial do Presidente da Câmara de Lisboa estava disponível para alojamento local desde 30 de agosto no site Booking

Esta segunda- feira foi noticiado que a Residência oficial do Presidente da Câmara de Lisboa estava disponível para alojamento local desde 30 de agosto no site Booking. Agora, Fernando Medina já reagiu e explicou que a Casa do Presidente não é a residência oficial do autarca da cidade “há largos anos”, sendo que apenas ficou com o “nome histórico”.

"O presidente da Câmara [de Lisboa] não tem residência oficial", disse Medina, numa conferência de imprensa em Alfama, na freguesia de Santa Maria Maior.

Segundo o autarca, a Casa do Presidente é apenas o “nome histórico que ficou atribuído a um edifício” e que há vários anos que já não tem “esse estatuto”.

"Há alguns anos a Câmara fez a atribuição para a concessão para a exploração de um espaço que estava fechado porque não era residência do presidente da Câmara [Municipal de Lisboa], nem iria ser mais, para a utilização desse espaço e é nesse âmbito que se desenvolveu", acrescentou.

Num comunicado, citado pela Lusa, a Câmara Municipal de Lisboa garante que “na legislação em vigor, nomeadamente o Estatuto dos Eleitos Locais, artigo 5.º, também não consta qualquer direito do Presidente da Câmara a beneficiar de casa oficial” e acrescenta que a autarquia não tem nem nunca teve moradia oficial, apesar de lá terem residido três autarcas - Nuno Krus Abecasis, Santana Lopes e António Costa.