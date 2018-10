Ronaldo fala pela primeira vez sobre caso de alegada violação: "Sou um exemplo"

Cristiano Ronaldo falou esta segunda-feira pela primeira vez, depois da acusação de violação por parte da norte-americana Kathryn Mayorga.

“Eu sei que sou um exemplo, dentro e fora do campo. Por isso, estou sempre sorridente. Sou feliz, amo a minha família, tenho quatro filhos e estou muito orgulhoso por estar num clube fantástico”, começou por dizer o craque português, durante a antevisão da partida da Juventus com o Manchester United para a Liga dos Campeões, em Old Trafford.

O jogador aproveitou ainda para dizer que é “feliz” e “abençoado” portanto, “o resto não interessa”.