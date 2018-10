Espanha. Sergio Ramos fora de si com miúdo da equipa B (com vídeo)

O central do Real Madrid não gostou de uma ação do defesa Sergio Reguilón e não descansou enquanto não o atingiu com a bola

O treino matinal do Real Madrid nesta segunda-feira ficou marcado por uma atitude menos correta de Sergio Ramos para com Sergio Reguilón, jovem lateral-esquerdo que habitualmente atua na equipa B dos merengues. O capitão do Real não gostou de uma ação do colega, que inadvertidamente o atingiu na cara, e não descansou enquanto não acertou com a bola no lateral.



O incidente rapidamente se tornou viral nas redes sociais um pouco por todo o mundo, espoletando centenas de comentários a criticar a atitude de Sergio Ramos. O que levou o internacional espanhol a reagir, colocando na sua conta do Twitter uma fotografia da equipa que venceu a peladinha... e onde se encontrava igualmente o jovem Reguilón. A legenda é sugestiva: "Ainda que não pareça, estas situações são bastante habituais. Mas não é desculpa, a minha reação não devia ter sido essa. Nós damos sempre tudo, certo, Regui?".

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!! 😜🤥😜🤥

Carpetazo 📂 y a por el partido de mañana.#HalaMadrid pic.twitter.com/PIFNFqV6mj — Sergio Ramos (@SergioRamos) 22 de outubro de 2018

O próprio Reguilón, de resto, respondeu de forma cordial, dando a entender que não existiu qualquer situação de conflito e que tudo está bem no seio do plantel merengue. "Sempre com a minha equipa e com meu capitão. Vamos à vitória amanhã", escreveu, antecipando já o encontro desta terça-feira frente aos checos do Plzen para a Liga dos Campeões.