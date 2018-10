Rui Vitória: "Não pensamos em estratégias para levar um pontinho"

O técnico dos encarnados fez esta tarde a antevisão ao encontro dos encarnados com o Ajax

Rui Vitória fez esta segunda-feira a antevisão ao encontro do Benfica com o Ajax, a contar para a 3.ª jornada da fase do grupo da Liga dos Campeões. O técnico encarnado alertou para o adversário forte que o clube da Luz vai encontrar em Amsterdão e lembrou que nestes encontros "cada pormenor pode fazer a diferença".

"Temos a consciência de que o Ajax do ponto de vista ofensivo tem várias virtudes. Tem muitas dinâmicas interessantes. Não vale a pena alterarmos o que é a nossa de trabalhar. Temos é de olhar para o adversários, perceber as dinâmicas e dar toda a informação aos nossos jogadores para podermos resolvê-las. O adversário é forte ofensivamente mas nós temos jogadores de qualidade, que têm uma vivência grande neste tipo de jogos. Nestes momentos faz diferença. Teremos de ter cuidados com o Ajax mas teremos de ter qualidade e ambição que é fundamental para um jogo destes", declarou.

Relativamente à estratégica que o Benfica vai adoptar para este encontro, Rui Vitória garantiu que a equipa não vai para "levar um pontinho": Não transmito aos meus jogadores qualquer visão dessa natureza. Há um jogo para disputar, há três pontos, é evidente que alguns jogos ganhamos, outros isso não acontece, mas há três pontos e não estamos a pensar em estratégias para um pontinho. Quando não se ganha, evita-se perder, mas jogar peremptoriamente com essa visão. A nossa preocupação é uma preocupação ofensiva, é ir à procura da vitória. É quando não tiver a bola ir à procura de a ter. Esta filosofia não se coaduna com estar com preocupações estratégicas. Dizer que queremos o empate à partida, não o vamos fazer, vamos à procura de ganhar o jogo".

O Ajax-Benfica está agendado para as 20 horas desta terça-feira. O encontro acontece numa altura em que o emblema holandês lira o Grupo E com os mesmos quatro pontos que o Bayern. Inserido no Grupo E com Benfica, Bayern Munique e AEK, o Ajax começou por derrotar os gregos por 3-0. Na 2.ª ronda, os holandeses foram ao reduto dos alemães empatar a uma bola.

Por sua vez, o Benfica ocupa atualmente o terceiro lugar deste agrupamento, com menos um ponto que os holandeses e os alemães. Antes deste encontro, os encarnados perderam, na Luz, ante o Bayern, e venceram, na Grécia, o AEK.