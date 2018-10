Ronaldo: "É uma emoção muito grande"

O internacional português falou sobre o regresso a Old Trafford

A Juventus visita esta terça-feira o reduto do Manchester United em jogo da terceiro jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Este encontro, a contar para o grupo H, trata-se de um regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford, clube que o internacional português representou entre 2003 e 2009, antes de se transferir para o Real Madrid.

O craque português abordou o assunto e disse que voltar a pisar o relvado dos red devils é "uma emoção".

"Voltar é uma grande emoção e quando vi o sorteio recordei a história que fiz, os títulos, as taças e os adeptos. Uma pessoa que nunca vou esquecer é Alex Ferguson e desde já mando um abraço. Foi realmente uma grande emoção quando soube que ia jogar com o United", afirmou.

"Vai ser um jogo difícil, mas nós temos as nossas armas e se jogarmos bem, como o treinador quer, temos boas hipóteses. É claro que é preciso respeitar o adversário, porque tem uma equipa fantástica. Espero que a Juve vença o jogo", continuou

O encontro acontece numa altura em que a Juventus segura a liderança do grupo H, com seis pontos; enquanto que o Manchester United segue em 2.º na tabela, com 4 pontos.

Recorde-se que após ter sido expulso na 1.ª jornada desta fase final da Champions, ante o Valência, CR7 falhou o encontro com o Young Boys. O capitão das Quinas falou sobre a situação e disse estar feliz pelo regresso.

"A Liga dos campeões começou há dois jogos e seis pontos. Não importa se fui expulso ou não, porque temos seis pontos. Estou feliz por estar de volta", comentou.