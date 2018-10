José Peseiro: "Defrontar o Arsenal é bom, motivação a 100%"

O técnico dos leões já falou sobre o próximo desafio do Sporting na Liga Europa

O jogo é só na quinta-feira, mas José Peseiro já fez as primeiras declarações sobre a recepção ao Arsenal, jogo a contar para a 3.ª jornada da Liga Europa. Para o técnico leonino, uma vitória do Sporting é essencial já que o clube ficaria, deste modo, "muito perto de conseguir a qualificação".

"Defrontar o Arsenal é bom, a motivação com certeza estará a 100 %. Vamos delinear a estratégia para vencer, pois queremos ser primeiros deste grupo. Sabemos que o Arsenal é mais favorito, mas uma coisa é ser favorito outra é concretizar isso", disse em declarações prestadas ao site da UEFA.

"Vencendo este jogo estaremos muito perto de conseguir a qualificação. Depois de passar a fase de grupos, tudo pode acontecer. Depende de momentos e dos adversários que teremos pela frente, mas sempre com a máxima ambição", continuou.

O Sporting-Arsenal está agendado para as 17.55 horas desta quinta-feira. Neste momento os dois clubes estão empatados com seis pontos, depois das duas vitórias nas duas jornadas anteriores.

Recorde-se que o Sporting venceu, no fim-de-semana, o Loures (Campeonato de Portugal), por 2-1, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, mas o final do encontro ficou marcado por vários protestos dos adeptos leoninos, que não gostaram da exibição do plantel às ordens de José Peseiro.