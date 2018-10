6.ª Corrida Montepio angaria 40 mil euros para a ACAPO

A 6ª edição da Corrida Montepio, realizada ontem na Praça do Rossio, em Lisboa, reuniu mais de 7 mil participantes que associaram desporto a uma causa solidária e percorreram as distâncias de 10 km (corrida) e 5 km (caminhada).

Jéssica Augusto, atleta do Sporting Clube de Portugal, foi a grande vencedora nos 10 quilómetros femininos, alcançando a segunda vitória consecutiva na prova com o tempo de 35m23s. Em segundo e terceiro lugar ficaram Cláudia Pereira com 36m48s, do GFD Running, e de Ana Cabecinha, do Clube Oriental de Pechão, com 38m03s, respetivamente. Em masculinos, Avelino Eusébio, do GFD Running, foi o vencedor, com o tempo de 31m24s. Hugo Ganchas, vencedor no ano passado, ficou em segundo lugar, com 31m30s. A fechar o pódio, esteve José Gaspar com o registo de 31m41s.

O montante angariado, que constitui a totalidade do valor recebido pela Associação Mutualista a partir das inscrições, foi entregue à ACAPO para o desenvolvimento da sua atividade em prol da inclusão social das pessoas com deficiência visual, a promoção da sua qualidade de vida, a defesa dos seus direitos e a cooperação com todas as entidades e particulares que se dedicam à construção de uma sociedade mais inclusiva e acessível a todos.

“Realizámos mais uma edição da Corrida Montepio, com grande sucesso, e voltámos a contar com a expressão de cidadania e generosidade dos portugueses que, com as suas inscrições, asseguraram a entrega de 40 mil euros (a totalidade do montante angariado com as inscrições) à ACAPO”, afirma António Tomás Correia, Presidente da Associação Mutualista.

Além do montante atribuído à ACAPO, a Corrida Montepio também garantiu um contributo relevante para a sustentabilidade ambiental – por cada duas inscrições foi oferecida uma árvore destinada a plantação, foram eliminadas as embalagens plásticas nos materiais entregues aos participantes, foram disponibilizados wc químicos e, no final das provas, foram oferecidos gym bags de tecido.

A Corrida Montepio é uma iniciativa desportiva de referência nacional, distinguida com 5 estrelas pela European Athletics e que se torna singular pela sua missão solidária. Em seis edições, a Corrida Montepio permitiu angariar cerca de 300 mil euros, integralmente entregues a instituições de solidariedade social. A iniciativa envolve o público em geral, atletas de alta competição e todos quantos aceitam o desafio de correr e caminhar.