Prepare-se, com o fim de semana vem também uma descida "significativa" da temperatura

A partir de sexta-feira vai haver uma descida “significativa” da temperatura, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira.

"A partir da tarde de dia 26, devido ao transporte de uma massa de ar polar, muito frio e relativamente seco, vindo da Islândia, prevê-se uma mudança significativa do estado do tempo", informou o IPMA, em comunicado.

Além da descida de temperatura, haverá também uma "intensificação do vento, especialmente, no litoral oeste e nas terras altas".

No sábado e domingo, segundo o IPMA, as temperaturas máximas não deverão ir além dos 15 graus, à exceção de algumas zonas do Algarve e Alentejo.

"Relativamente aos valores da temperatura mínima, deverão ser inferiores a 10°C e da ordem de 0 a 5°C nas regiões do interior, onde se preveem as primeiras geadas da época", lê-se.

Até quinta-feira são esperadas temperaturas máximas entre os 20 e os 25 graus, com possibilidade de aguaceiros e trovoadas nas regiões Centro e Sul.