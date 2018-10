Coreia. Seul e Pyongyang vão retirar armas e postos da fronteira militarizada

A fronteira mais militarizada do mundo e que separa a Coreia do Sul da do Norte deixará de ter postos fronteiriços e armas de fogo na zona da aldeia de Panmunjom. Pyongyang e Seul chegaram ontem a acordo com o Comando das Nações Unidas, no que está a ser entendido como um dos passos mais significativos para a paz na península coreana.

“Discutimos as fases para retirar as armas e os postos fronteiriços, bem como formas de reajustar o número de guardas e de se conduzirem inspeções conjuntas”, explicou o Ministério da Defesa sul-coreano em comunicado.

Há quem não veja com bons olhos o desenvolver de boas relações entre os dois históricos inimigos na região. Os Estados Unidos estão preocupados que as boas relações possam colocar em causa a prontidão da resposta sul-coreana num eventual futuro conflito, a que se somam os passos dados não terem qualquer referência à desnuclearização de Pyongyang.