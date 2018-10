Sousa Cintra. "Estou com a consciência tranquila. Queria arrumar a casa para o presidente que viesse"

Sousa Cintra disse esta segunda- feira que está de “consciência tranquila” e que deixou a “casa arrumada” para o atual presidente do Sporting.

O antigo dirigente do clube leonino falou de Rui Patrício, Gelson e pediu também apoio a Frederico Varandas, à margem de um jantar organizado pelos sócios para o homenagear.

“Eu dei o meu contributo e queremos todos que o Sporting continue no bom caminho. Saí com a sensação de dever cumprido, estou com a minha consciência tranquila. Queria arrumar a casa e preparar tudo para o presidente que viesse", começou por dizer.

Relativamente a Rui Patrício e Gelson, que rescindiram contrato com o clube leonino depois do ‘ataque’ à Academia de Alcochete e que rumaram ao Woverhampton e Atlético de Madrid, respetivamente, Sousa Cintra garantiu que tinha “tudo acertado” quando saiu e teceu vários elogios ao antigo guardião do Sporting.

"Os processos do Rui Patrício e do Gelson estão a correr dentro da normalidade. O Patrício tinha praticamente tudo acertado quando eu saí. É um grande sportinguista, um rapaz fantástico e gostaria que tivesse continuado connosco. É um dos melhores guarda-redes do mundo. O processo do Gelson também está a ser tratado pelo presidente e vamos acreditar no bom trabalho que está a fazer", disse.

Sousa Cintra pediu ainda aos sportinguistas para apoiarem Frederico Varandas, uma vez que “a união faz a força”.