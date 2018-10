Filomena Cautela faz anúncio inesperado. "Lá vai bomba" | FOTO

Filomena Cautela anunciou aos seus seguidores esta segunda-feira ia lançar "uma bomba" ao final do dia. Agora, através do Instagram, a apresentadora revelou do que se tratava.

Em causa está a presença de Bruno de Carvalho e de La Toya Jackson, no programa de quinta-feira do ‘5 para a Meia Noite’.

“Identifiquem quem não vai acreditar nisto... E muitas surpresas”, escreveu a apresentadora na legenda da imagem na rede social.