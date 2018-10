Um dueto entre Dolores Aveiro e Tony Carreira? Aconteceu mesmo... | Vídeo

A mãe de Cristiano Ronaldo tem por hábito surpreender os seguidores com as suas publicações, mas esta terça-feira Dolores Aveiro partilhou um vídeo inesperado, tudo porque deixa evidente que é fã de Tony Carreira ao cantar uma das músicas do cantor português.

“Se cantar já é bom, quando é com amigos ainda melhor. O meu dueto sonhos de menino já está gravado e partilhado”, escreveu a mãe do internacional português, na sua página de Instagram.

Veja o momento.