Irmão de Ronaldo sai em defesa do jogador

Hugo Aveiro é o irmão de Cristiano Ronaldo mais reservado para com o público. Agora, em declarações ao ‘The Times’, o irmão do internacional português saiu em defesa do jogador no caso da alegada violação a Kathryn Mayorga.

Hugo Aveiro, de 43 anos, garantiu que são “notícias falsas” e que as alegações da norte-americana se tratam de “lixo”.

"Na Madeira o meu irmão é um herói, ele fez muito pela nossa pequena ilha. O Museu Cristiano Ronaldo recebe anualmente cerca de meio milhão de pessoas", afirmou Hugo Aveiro, acrescentando ainda que as pessoas acreditam no jogador.

"Aqui as pessoas defendem o Cristiano porque o conhecem. As pessoas estão a apoiá-lo. Ele é um ícone da Madeira", disse.

Questionado pelo jornal jornal britânico se a acusação de Kathryn Mayorga é um disparate, o irmão de CR7 respondeu diretamente: “Sim, sem dúvida”.

Na última terça-feira, Cristiano Ronaldo falou também pela primeira vez acerca da polémica e garantiu que “é um exemplo. Dentro e fora de campo”.