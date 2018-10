Dia marcado por chuva e céu nublado e temperaturas a atingir os 29 graus

Esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva e céu nublado em todo o país.

Apesar de serem esperados períodos de aguaceiros, sobretudo nas regiões do litoral, as temperaturas máximas podem alcançar os 29 graus em algumas regiões do país.

Em Lisboa o termómetro vai marcar 24 graus, 25 no Porto e são esperadas máximas de 23 graus para Faro. Em Santarém, a temperatura máxima pode chegar aos 29 graus.

O IPMA alertou ontem para a descida significativa da temperatura a partir de sexta-feira.