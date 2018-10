Cristiano Ronaldo mostra relógio de dois milhões de euros | FOTO

Cristiano Ronaldo surgiu na conferência de imprensa de antevisão para o jogo, desta terça-feira, entre a Juventus, a sua atual equipa, e o Manchester United, a sua antiga casa, para a Liga dos Campeões.

Os olhos e os ouvidos estavam todos postos no jogador português, que falou pela primeira vez sobre a acusação de violação de que é alvo. Cristiano Ronaldo garantiu estar tranquilo e fez questão de dizer que sabe que é um “exemplo, dentro e fora do campo”.

Mas não foram só as suas palavras que chamaram a atenção dos jornalistas, até porque era impossível não reparar no que o internacional português trazia no pulso esquerdo.

São mais de 420 diamantes incrustados num relógio avaliado em dois milhões de euros. Trata-se de um modelo da Jacob & Co, da gama Caviar Torubillon.