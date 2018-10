Bruno de Carvalho enviou mensagens agressivas a Geraldes dois dias antes do ataque

O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho enviou mensagens agressivas ao ex-diretor desportivo do clube André Geraldes, pouco depois da derrota dos leões com o Marítimo, a dois dias do ataque de Alcochete.

Ainda antes do ataque na academia do Sporting, já o ambiente era de tensão e os jogadores eram o alvo do antigo presidente.



"A p*** que vos pariu a todos, esse Rui é o rei! Vão se f**** a todos", lê-se na mensagem a que o Correio da Manhã teve acesso.

Bruno de Carvalho estava irritado com os maus resultados do clube e não o escondeu, aliás enviou várias mensagens agressivas, onde se podia entender que o antigo dirigente culpava o agora ex-jogador do Sporting Rui Patrício pelas derrotas.

"Metam a taça no c*", terá também escrito Bruno de Carvalho a 13 de maio, segundo o mesmo jornal.

Recorde-se que o ataque a Alcochete está a ser investigado, tendo sido detidos vários membros da Juve Leo. No âmbito do processo, e na sequência das acusações de estar envolvido nas agressões aos jogadores, Bruno de Carvalho quis voluntariamente prestar declarações.