Maria Leal recebida com euforia em concerto após polémica

Cantora é ameçada nas redes sociais, mas no palco não faltam aplausos

A cantora Maria Leal tem sido insultada e até ameaçada nas redes sociais após ter sido exibida uma reportagem na televisão, na qual era acusada de ter burlado e gastado o dinheiro do marido, filho do falecido artista plástico Paulo Guilherme D’Eça Leal, que sofre de esquizofrenia.

Há uns dias, já depois de terem sido conhecidas as acusações, a cantora deu um concerto numa discoteca de Cinfães, distrito de Viseu, e a página do Facebook do espaço foi inundada por comentários de protesto pelo espetáculo não ter sido cancelado.

No entanto, Maria Leal foi recebida em euforia e a discoteca estava com a casa cheia.

Já pouco tempo antes, Maria Leal também foi recebida com grande entusiasmo pelos alunos da escola secundária de Coruche.