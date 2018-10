Castelo Branco sobre Maria Leal: "Disse-me que era filha do visconde de Maiorca D'Eça Leal" | Vídeo

Na última segunda-feira, José Castelo Branco utilizou as redes sociais para comentar a polémica em torno de Maria Leal, que foi acusada recentemente de burla pelo ex-marido.

De acordo com Francisco D’Eça Leal, em declarações à SIC, Maria Leal terá gastado a fortuna que este herdou do seu pai. Agora, através do Instagram, Castelo Branco afirmou estar “chocadíssimo” com a polémica e revelou ainda que também ele foi alvo de uma “mentira” da cantora.

“Se há uma coisa de que eu não gosto é de mentira. Estou chocadíssimo. Acabei de ver uma notícia sobre a famosa Maria Leal, que me telefonou há uns anos atrás, estava eu no hospital com a Betty. Foi extraordinariamente simpática e contou-me uma história que agora venho a descobrir que é tudo mentira. Ela disse-me que era filha do visconde de Maiorca D'Eça Leal. Para quê Maria?”, começou por dizer.

“Mariazinha, uma senhora de maior respeito, mas para quê? E porque é que fez mal ao pequeno? Não acredito que tenha tido essa coragem, como é que é possível? Sabe que a mentira tem a perna curta. (…) Não vai a lado nenhum dessa forma, converta-se”, acrescentou.

Mas as críticas de José Castelo Branco a Maria Leal não ficaram por aqui.

“E o pior (...) a menina gastar aos 1500 e 2000 na loja do chinês? Por amor da santa, eu também vou à loja do chinês, mas vou comprar lingerie, eu adoro, porque é usar e deitar fora”,disse.

Veja o vídeo.