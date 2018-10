Tomás Correia. Mutualista precisa de alguém jovem mas admite recandidatar-se

O presidente da Associação Mutualista Montepio, Tomás Correia, mantém o tabu sobre a sua recandidatura à liderança, admitindo fazê-lo “no limite”, se não encontrar alguém mais jovem para o substituir.

“Gostava de ter uma pessoa da geração anterior à minha que assumisse as rédeas do Montepio, imbuída nos seus valores, que não renegasse a sua história e que tivesse condições para acrescentar mais património ao grande património que esta casa tem. E tem de ser alguém que pudesse cá estar 15 anos”, disse em entrevista à agência Lusa o presidente da Associação Mutualista desde 2008 e que, até 2015, acumulou com a presidência do banco Caixa Económica Montepio Geral.

Vincando que “há aqui uma oportunidade e um novo ciclo de reinvenção”, o responsável considerou que “não haverá quem, no país e no Montepio, esteja em melhores condições” do que o próprio para enfrentar desafios como os novos estatutos da associação e o plano de transição, mas reconheceu que “o novo ciclo é muito mais do que isso”.

“É desejável termos uma equipa que o inicia e que o fecha e a minha dúvida é porque sei que nunca terei condições para cumprir com esse ciclo” devido à idade, acrescentou Tomás Correia.

A seu ver, “o ideal era ter alguém jovem que pudesse ter uma visão coincidente” com a sua, “alguém na casa dos 50, 50 e picos anos”, uma “pessoa do Montepio” que não tem de fazer parte dos órgãos sociais, precisou.

“Uma das coisas que tentei nas últimas eleições [de 2016] foi desafiar pessoas a quem reconheço qualidade para poderem assumir esta responsabilidade”, porém essas pessoas “concluíram que eu queria passar a 'batata quente' e eu acabei por concluir que tinha de continuar cá”, explicou.

Hoje em dia “admito que possa haver alguém que já não olhe para as coisas como ‘tu queres é passar-me a batata quente’ e, portanto, só no limite é que eu digo que afinal não consigo ultrapassar o problema”, adiantou Tomás Correia, numa entrevista de balanço do mandato.

Nenhum salário paga o que tem sofrido

Tomás Correia, admitiu ainda ganhar “muito bem”, mas vinca que não há dinheiro “que pague tudo o que tem sofrido” nos últimos anos à frente da instituição.

“Para mim, em termos anuais, depois de pagar os meus impostos, dará um rendimento na ordem dos 11 mil euros, que é quanto eu ganho líquido por mês, vezes 14 meses”, disse Tomás Correia, em entrevista à agência Lusa.

E reconheceu: “Obviamente que eu não me queixo do salário e considero que ganho muito bem”.

Contudo, “muita gente se devia questionar, [tendo em conta] aquilo que tenho enfrentado ao longo dos últimos anos, se há algum dinheiro, ou se um dinheiro desta dimensão, que pague tudo o que tenho sofrido”, vincou o responsável, aludindo às polémicas em que tem estado envolvido, nomeadamente por ser arguido em processos.

“Sobretudo o que foi preciso de determinação, de sacrifício físico, para poder defender esta instituição e hoje podermos dizer que passámos uma das maiores hecatombes do sistema financeiro em Portugal do último século”, adiantou Tomás Correia.

Duas listas concorrentes

Depois de Fernando Ribeiro Mendes ter oficializado a candidatura, foi a vez de António Godinho avançar. O prazo de entrega de candidaturas termina a 31 de outubro e as eleições estão marcadas para 7 de dezembro.