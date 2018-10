Explosivo encontrado em casa do multimilionário George Soros

Esta segunda-feira foi encontrado um pacote explosivo na caixa de correio do investigador húngaro George Soros em Bedford, estado de Nova Iorque. O multimilionário e um dos maiores doadores do mundo para grupos liberais é o alvo favorito dos ativistas de direitas nos Estado Unidos e leste europeu.

Conforme relata o New York Times, Soros não estava em casa no momento em que foi encontrado o explosivo. Foi um dos seus funcionários que abriu o pacote revelando que parecia ser um dispositivo explosivo. As autoridades deslocaram-se até à sua residência em Katonah, cidade de Bedford, depois de receberem a chamada do funcionário de Soros por volta das 15h45. A polícia disse que os técnicos da brigada de minas e armadilhas detonaram o pacote numa área arborizada e que não existia qualquer ameaça à segurança pública.

Os ativistas contra Soros publicam com frequência as moradas das casas do multimilionário nas redes sociais. Soros fez fortuna ao administrar um fundo de investimento especulativo e dedica-se agora à filantropia e ao ativismo político. Além disso, faz donativos a candidatos democratas.