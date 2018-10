Helena Roseta demite-se em divergência com o PS

A deputada e arquitecta Helena Roseta demitiu-se da presidência do grupo de trabalho sobre arrendamento e habitação, depois de o PS ter pedido, pela terceira vez, a suspensão das votações indiciárias sobre os diplomas que alteram a leis das rendas.

"Não vou ficar a coordenare o grupo de trabalho quando tenho uma divergência com a direção da bancada parlamentar do PS", declarou Helena Roseta aos jornalistas.

O PS não tem o apoio dos parceiros de esquerda para algumas propostas, o PCP é contra qualquer benefício fiscal concedido a senhorios, e, por isso, os socialistas tentaram negociar alguns consensos com o PSD. O Bloco de Esquerda queria ver também resolvida a questão das rendas apoiadas, até para fechar as suas propostas no debate de especialidade no Orçamento do Estado para 2019.