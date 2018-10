Cristiano Ronaldo foi “o melhor atleta que me passou pela frente”

Mike Clegg, ex-preparador físico do Manchester United, recorda Cristiano Ronaldo como “o melhor atleta que me passou pela frente”.

"Eu pessoalmente creio que há uma expressão que define bem o Cristiano: é um instrumento de precisão. O Cristiano faz tudo com um objetivo bem definido", disse Mike Clegg Gazzeta dello Sport.

Clegg recorda Cristiano Ronaldo como um profissional exemplar e um jovem ambicioso como poucos. "Ele levava o treino a outro nível porque queria ser o melhor do Mundo. Todo o seu tempo livre era preenchido com futebol. Tinha até o seu próprio cozinheiro, para poder comer sempre bem. Lembro-me que fez questão de comprar uma casa com piscina, para poder treinar."

Para além da motivação única de Cristiano Ronaldo, Mike Clegg também reconhece uma inteligência em Cristiano Ronaldo na forma como se preparava. Alguns jogadores exageram. Vi casos de jogadores que treinavam sozinhos mas que não tinham resultados porque não tinham conhecimentos. O Ronaldo era mais inteligente que isso. Ele treinava duro, mas ouvia os especialistas que estavam à sua volta, os treinadores e até outros jogadores."

Cristiano Ronaldo defronta hoje a sua antiga equipa, o Manchester United.