Encontradas partes do corpo do jornalista saudita assassinado no consulado de Istambul

Partes do corpo do jornalista saudita Jamal Khashoggi foram encontradas, segundo a imprensa britânica.

Fontes, citadas pela Sky News, afirmam que as partes encontradas confirmam que o jornalista foi “desmembrado” e que a sua cara foi “desfigurada”.

Uma fonte afirmou também à Sky que as partes do corpo foram encontradas no jardim da casa do cônsul geral saudita.

A notícia surge na sequência das declarações do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que disse não compreender como é que era possível que o cadáver de alguém cuja morte já foi formalmente admitida não tivesse ainda sido encontrado.

Erdogan afirmou também que havia indícios de que a morte do jornalista crítico do regime saudita tinha sido planeada com vários dias de antecedência.

A descoberta de partes do corpo e a alegação de Erdogan sobre a premeditação do homicídio, levado a cabo por um esquadrão de 15 assassinos, contraria versão oficial dos sauditas.

Recorde-se que as autoridades sauditas admitem a morte de Khashoggi, mas alegam que tudo ter acontecido durante uma luta no consulado.

O Presidente turco adiantou ainda que 18 pessoas, incluindo três ligadas ao consulado saudita, foram detidas e serão submetidas a julgamento em Istambul.