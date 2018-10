Homem que insultou mulher em voo da Ryanair já foi identificado | Vídeo

Depois do incidente de sexta-feira num voo da Ryanair, entre Barcelona e Londres, a polícia identificou o homem britânico que insultou uma idosa de 77 anos, com comentários racistas. O caso está a cargo da polícia do país de onde o voo partiu – Barcelona.

“Não quero sentar-me ao pé da tua cara feia”, disse o britânico, dirigindo-se à mulher que estava sentada ao seu lado. “Não me fales numa língua estrangeira, sua vaca feia e estúpida”, continuou o homem, depois de a mulher de 77 anos o ter interpelado. A cena foi captada em vídeo através do telemóvel de um dos passageiros.

Assim que foi publicado na internet, o vídeo gerou polémica, pondo em causa o próprio comportamento da tripulação da Ryanair, que é acusada de não ter feito nada. No momento, a tripulação limitou-se a mudar a idosa de lugar, apesar dos pedidos para que o homem fosse expulso do voo.

A companhia aérea irlandesa decidiu reportar o caso junto da polícia de Essex (Reino Unido), que já identificou o homem em questão, de acordo com o jornal britânico The Guardian. O caso passou agora para a polícia de Barcelona, visto que o avião não é de nenhuma companhia inglesa ou estava em solo inglês não se aplicando as leis do país de origem.

O ministro dos transportes britânico disse à BBC que não há um plano de extradição para situações desta natureza, por isso podem não ser aplicadas punições, a não ser que o homem se entregue às autoridades espanholas. “Eu duvido que ele vá fazer isso”, disse o governante.

A mulher em questão chama-se Delsie Gayle, tem 77 anos e tem dificuldades motoras, um dos argumentos que foi usado pela filha, que estava com ela, na discussão dentro do avião, sendo que o britânico não se importou muito com essa questão. “Eu não quero saber se ela é deficiente. Se eu lhe digo para ela sair, ela sai”, atirou.

Numa entrevista à ITV News, Gayle confessou: “fiquei bastante deprimida com o que aconteceu. Eu fui deitar-me e só me perguntava ‘o que é que eu fiz?’”. A mulher de 77 anos acrescentou que não vai mais viajar com a companhia low-cost.

A viagem a Barcelona foi planeada pela filha, para que Gayle se animasse depois do primeiro ano desde a morte do marido.