Bruxelas chumba Orçamento de Estado de Itália

A Comissão Europeia chumbou o Orçamento do Estado de Itália para o próximo ano. A decisão inédita foi revelada ontem pelo comissário europeu Valdis Dombrovskis, depois de o governo italiano se ter recusado a alterar os planos orçamentais tal como Bruxelas tinha pedido. Itália tem agora três semanas para apresentar uma nova proposta.

No entender da Comissão Europeia foi identificado o risco “incumprimento particularmente grave da recomendação orçamental que foi dirigida a Itália pelo Conselho Europeu de julho deste ano”. “A Comissão diz também que o plano não está em linha com os compromissos assumidos por Itália no seu programa de estabilidade”.

O governo de coligação, que inclui o populista Movimento Cinco Estrelas e a nacionalista Liga, enviou na semana passada para Bruxelas um plano orçamental que prevê um défice de 2,4% do produto interno bruto (PIB) para 2019. O documento inclui 37 mil milhões de euros de despesas extras e uma redução de impostos, o que deverá elevar o défice a 22 mil milhões de euros — três vezes superior ao assumido pelo anterior executivo. A Itália apresenta também a segunda maior dívida da Europa, cerca de 130% do PIB.