Crédito à habitação. Bancos acreditam na redução da procura face às regras apertadas

Mas em contrapartida, as instituições financeiras admitem que o crédito ao consumo vai subir até ao final do ano.

Os bancos portugueses acreditam que a procura de crédito à habitação vai sofrer uma redução, enquanto a procura de empréstimos com vista ao consumo deverá aumentar. O alerta é feito pelo Banco de Portugal, tendo em conta as conclusões do do inquérito realizado aos principais bancos nacionais sobre o mercado de crédito.

“Para o quarto trimestre de 2018, a maioria das instituições participantes não antecipa alterações na procura de empréstimos por parte de empresas”, revela o banco central no relatório divulgado esta terça-feira. “No segmento dos particulares, um banco considera que a procura de crédito à habitação irá diminuir consideravelmente e outro banco considera que irá apenas diminuir ligeiramente. Relativamente ao crédito ao consumo, um banco antevê uma diminuição na procura e outros dois bancos anteveem um aumento”, diz o regulador.

Mas apesar de não terem sido adiantadas razões para este travão ao crédito à habitação, tudo leva a crer que estarão relacionadas com a implementação de regras mais apertadas levadas cabo pelo regulador a partir de julho. Entre outras medidas, impôs limites no montante do empréstimo face ao valor do imóvel e limites nas maturidades dos contratos à habitação para um máximo 40 anos.

Os últimos dados do Banco de Portugal revelam que os bancos emprestaram 6503 milhões para a compra de casa, nos primeiros oito meses do ano. Só em agosto, emprestaram mais de 800 milhões de euros para a compra de casa, um valor que fica aquém do emprestado no mês anterior, mas ainda assim, fica acima do concedido no período homólogo.