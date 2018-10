BMW chama à revisão milhares de carros em Portugal devido a perigo de incêndio

A fabricante de automóveis BMW anunciou, esta terça-feira, que vai chamar à revisão 1,6 milhões de veículos em todo o mundo que tenham motor a diesel, construídos entre agosto de 2010 e agosto de 2017, devido ao perigo de se incendiarem.

Em Portugal, 25.084 veículos estão a ser obrigados a irem à revisão, de acordo com a rádio TSF.

Estes veículos, de acordo com a BMW, demonstram problemas no sistema de refrigeração dos gases do escape, mais especificamente o líquido encarregue pela refrigeração. A investigação levada a cabo pela marca alemã revelou que o "mau funcionamento do módulo de recirculação dos gases de escape (EGR) pode, em casos extremos, originar um fogo em alguns modelos com motores a gasóleo".

"O Grupo BMW decidiu levar a cabo uma ação técnica para verificar o módulo EGR e substituir eventuais componentes danificados em possíveis veículos a gasóleo afetados", avança a marca.

Em agosto deste ano, a marca de carros já tinha chamado 480.000 carros da Europa e da Ásia, mas após terem investigado melhor a situaçãoe destes motores, a BMW apercebeu-se de que haveria mais casos em que os veículos apresentavam problemas.

“Quando combinado com sedimentos de óleo e carvão, este líquido pode tornar-se inflamável. Devido às altas temperaturas dos gases de escape nesta unidade, estes depósitos podem inflamar-se e provocar, em casos extremos, um fogo", explica a BMW no documento.

De acordo com a TSF, a BMW garante que já contactou todos os condutores que os veículos possam apresentar problemas.