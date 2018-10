Alojamento Local pode ser travado em outras zonas de Lisboa

A par do Bairro Alto, Madragoa, Castelo, Alfama e Mouraria que vão ser alvo de supensão de autorização de novos regimes de alojamento local, há outros zonas em Lisboa onde, durante um ano, não serão emitidas novas licenças para a exploração de alojamentos locais. Isto significa que, as chamadas áreas de contenção poderão vir a ser alargadas a outras zonas, como a Baixa, Avenida da Liberdade, Avenida da República, Avenida Almirante Reis, Graça, Colina de Santana, Ajuda, Lapa e Estrela. A ideia é a câmara estar pronta a intervir nestas zonas se a pressão turística continuar a agravar-se.

Estas limitações estão na proposta da Câmara que irá ser votada amanhã e que, no entender da autarquia, pode estar em risco “o limiar mínimo do uso habitacional”, diz o estudo urbanístico do Turismo em Lisboa.

No caso das zonas já identificadas os números são simples: mais de um quarto dos alojamentos familiares clássicos existentes no Bairro Alto, Madragoa, Castelo, Alfama e Mouraria estão a ser utilizados como alojamento local. No Bairro Alto e Madragoa, 27% das casas são alojamento local, enquanto nos bairros do Castelo, Alfama e Mouraria este rácio sobe para 29%.