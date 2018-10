Portugueses gastaram mais de mil milhões de euros nas férias

Os portugueses gastaram entre julho e setembro mais de mil milhões de euros com os cartões bancários nas viagens para fora do país.

Os dados foram avançados pelo Banco de Portugal e representam o maior crescimento relativamente ao período homólogo: mais 34% em quantidade (num total de 22,2 milhões de operações) e 24% em valor.

De acordo com os dados do regular, o valor médio por operação foi de aproximadamente 49 euros.

O mês de agostto foi o que registou o maior parte do montante gasto e das operações efectuadas ao terem sido efectuadas 7,7 milhões de operações no estrangeiro, atingindo os 384 milhões de euros. Este é o valor mais elevado de sempre num só mês.



Quanto aos destinos, a maior parte das compras realizaram-se no Reino Unido (22%), Espanha (18%) e na Holanda (14%). Em termos de montantes, o país que mais "recebeu" foi Espanha - 25% do montante total de compras efectuadas no estrangeiro com cartões emitidos em Portugal ficou em território espanhol. Segue-se o Reino Unido com 20% e França com 11%.