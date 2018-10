Descoberto o navio naufragado mais antigo do mundo

Um grupo de investigadores encontrou aquele que julga ser o navio naufragado mais antigo no mundo, no mar Negro. Pelas análises de carbono já realizadas, os cientistas estimam que a embarcação tenha cerca de 2.400 anos.

De acordo com a equipa de arqueólogos, cientistas e mergulhadores – citados pela agência Associated Press -, este é um navio que se encontra apenas representado em desenhos antigos de potes de cerâmica.

A embarcação foi encontrada a dois quilómetros de profundidade, perto da costa da Bulgária. A profundidade a que se encontrava ajudou à preservação do estado do navio, devido à falta de oxigénio no meio.

Para além desta antiguidade, foram localizadas mais 60 embarcações, entre elas navios romanos que transportavam ânforas.

Este projecto, realizado no mar Negro, decorreu durante três anos e contou com tecnologia da mais avançada. Todos os detalhes serão expostos no Museu Britânico, esta terça-feira.