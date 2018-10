Luz. Mercado livre já conta com mais de 5 milhões de clientes

O consumo no mercado livre representa em setembro cerca de 93,6% do consumo total registado em Portugal. EDP Comercial manteve a sua posição como principal operador em número de clientes.

O mercado livre alcançou um número acumulado superior a cinco milhões de clientes em setembro ao registar um crescimento líquido de cerca de 8,3 mil clientes face a agosto de 2018, o que representa um crescimento de aproximadamente 2,9% face ao homólogo. Os dados foram avançados esta terça-feira pela ERSE.

Em termos de consumo, registou-se um aumento de 41 GWh face a agosto para 42 768 GWh no mercado livre, o que representa um acréscimo de 0,1% face ao mês anterior e de cerca de 2,6% face ao homólogo.

A quase totalidade dos grandes consumidores está já no mercado livre, enquanto a percentagem de domésticos representa em setembro cerca de 85% do consumo total do segmento, face aos cerca de 84% registados no mês homólogo.

Em termos de quota de mercado, a EDP Comercial manteve a sua posição como principal operador no mercado livre em número de clientes (81%), com uma perda de quota de 0,2 p.p., que já vem a ocorrer desde janeiro, no entanto, manteve a sua quota em termos de consumo (42%).

A Endesa mantém em setembro a sua liderança no segmento de clientes industriais (27%), diminuindo a sua quota em 0,2 p.p., enquanto a Iberdrola mantém a liderança no segmento dos grandes consumidores (31%), diminuindo a sua quota em 0,2 p.p. face a agosto.