Ciência pode ter descoberto forma de tratar de tumores do aparelho digestivo

Uma equipa de cientistas franceses descobriu uma forma de conseguir tratar de tumores que estão alojados no aparelho digestivo. Os primeiros testes foram feitos num porco, através de uma injeção local, e agora serão realizados testes em seres humanos, informa o Centro de Pesquisa Científica de França.

"O estudo revela que a injeção local em forma de gel nas bolhas fecha os tumores digestivos em 100% dos casos", explicou, em comunicado, o Centro Nacional de Pesquisa Científica de França (CNRS).

Os investigadores dizem ainda que este método é, pelo menos para já, o “mais simples, mais seguro e mais eficaz” de fazer do que os atuais.

De acordo com o CNRS, as bolhas são partículas membranosas que são libertadas por células que contêm múltiplas propriedades terapêuticas e contribuem para combater doenças, como é po caso da doença de Crohn. "As bolhas não se dividem e limitam o risco de desenvolver cancro, além disso, já demonstraram o seu potencial terapêutico em animais, na regeneração de danos no coração, fígado ou rim ", afirmou um dos investigadores.

Os testes foram feitos num porco, no Laboratório de Materiais e Sistemas Complexos do CNRS e na Universidade Paris Diderot.