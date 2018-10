Mulher açoriana suspeita de fomentar prostituição da filha de apenas 14 anos

A Polícia Judiciária deteve, esta terça-feira, uma mulher de 35 anos na Ilha Terceira, nos Açores, por suspeitas de levar a filha à prática da prostituiçãoquando esta tinha apenas 14 anos.

De acordo com um comunicado da PJ, o Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada procedeu à detenção desta mulher “no âmbito de uma investigação titulada pelo Ministério Público da Praia da Vitória”, devido ao facto de existirem “fortes indícios da presumível prática do crime de lenocínio de menores na sua forma agravada”.

Segundo informações da PJ, tudo terá começado em 2015 na Ilha Terceira, e durou até ao ano passado. “A suspeita, a troco do recebimento de verbas em dinheiro, fomentava a prostituição da vítima, que é sua filha, levando-a a práticas regulares de natureza sexual com um homem de 58 anos, o qual foi também identificado, constituído e interrogado como arguido, por suspeitas da prática do crime de recurso à prostituição de menores”, acrescenta a PJ no comunicado.