UEFA Youth League. Benfica com pesada derrota na Holanda

As jovens águias perderam por 3-0 com o Ajax, mas continuam em posição de apuramento

A equipa de juniores do Benfica saiu de Amesterdão vergada a uma pesada derrota, na terceira ronda da fase de grupos da UEFA Youth League, a competição da categoria equivalente à Liga dos Campeões: 3-0 perante o Ajax. Com este resultado, as águias caíram para o segundo lugar do grupo E, com seis pontos contra sete do conjunto holandês, estando ainda assim em posição de apuramento.

Os encarnados somavam duas vitórias, em casa frente ao Bayern Munique (3-0) e na Grécia perante o AEK (1-3), mas não conseguiram contrariar os argumentos do Ajax, que se adiantou no marcador aos 44 minutos, por Gravenberch, já depois de Brobbey ter atirado ao ferro (39'). No segundo tempo, os holandeses conseguiram mais dois golos: Jensen aumentou para 2-0 aos 60' e Kuhn fechou o triunfo já aos 86', numa altura em que o Benfica tentava o tudo por tudo junto à área adversária.

No outro jogo do grupo E, o Bayern Munique venceu o AEK em Atenas por esclarecedores 4-0 e soma agora quatro pontos. A formação grega, por seu lado, continua ainda sem nenhum, depois de três derrotas noutras tantas partidas.