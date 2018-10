Futebol feminino. Portugal defronta campeãs do mundo a 8 de novembro

O sétimo confronto entre a seleção nacional e os Estados Unidos terá lugar no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril

A seleção nacional de futebol feminino irá realizar um encontro de caráter particular com a sua congénere dos Estados Unidos, atual campeã do mundo da modalidade e número um do ranking, no próximo dia 8 de novembro. A partida terá lugar no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e terá entrada livre (bastará levantar um bilhete-convite à entrada do recinto).

Portugal prossegue assim na senda de jogos de preparação de exigência máxima, que começou logo após o falhanço do apuramento para o Mundial de França do próximo ano. Em setembro, a seleção lusa defrontou China (0-0), Finlândia (0-0) e Tailândia (triunfo por 4-1), num torneio quadrangular, tendo agora a oportunidade de defrontar a seleção mais cotada da atualidade. A 10 e 13 de novembro, Portugal fará ainda mais duas partidas particulares com o País de Gales - o primeiro em Rio Maior e o segundo na Cova da Piedade.

"Vai ser um desafio de grande dificuldade, frente a um adversário que é legitimamente considerado o mais forte do mundo. Esperamos que o jogo chame muita gente ao Estoril. Estamos certas de que será importante na nossa preparação. Vai ajudar-nos a evoluir e a melhorar os nossos índices de conhecimento do jogo, bem como o nosso nível físico. Estamos na melhor posição de sempre (33.º), porque apesar de não irmos ao Mundial o ano de 2018 foi positivo para a nossa equipa, e para nós vai ser um grande prazer receber e defrontar as melhores", salientou Mónica Jorge, diretora da Federação Portuguesa de Futebol.

Nos sete encontros já disputados entre as duas formações, Portugal perdeu sempre. Aos 0-5 em 1994 somaram-se dois desaires por 3-0 no ano seguinte, antes das derrotas mais pesadas: 7-0 e 6-0 em 1999 e novamente 7-0 em 2000. Em 2001, o desfecho menos duro para as cores nacionais: derrota por 2-0 no Estádio dr. Francisco Vieira, em Silves.