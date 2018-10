“Fiquei realmente deprimida com o que aconteceu, não fiz nada para ele me atacar por causa da cor da minha pele” | VÍDEO

Delsie Gayle, de 77 anos, foi a mulher vítima de racismo por parte de um homem que a insultou durante um voo que fazia a ligação entre Barcelona e Londres. Pela primeira vez falou sobre o assunto publicamente, durante uma entrevista, e afirma que não sabe quando vai recuperar do incidente: "De todas as vezes que me lembro do que aconteceu, choro."

“Fiquei realmente deprimida com o que aconteceu. Ia para a cama pensar: ‘O que é que eu fiz?’ Mas não fiz nada para ele me atacar por causa da cor da minha pele”, disse Delsie em entrevista à ITV News.

Esta mulher foi vítima de racismo durante um voo da Ryanair. Um passageiro filmou todo o incidente, que acabou por chegar às redes sociais este sábado, e tem causa muita polémica.

A companhia aérea low cost, ainda que não tenha obrigado o homem que insultou Delsie Gayle, reportou o episódio às autoridades de Essex.

“Sinto-me muito em baixo, ele pagou o bilhete dele para ir de férias, eu paguei o meu, então por que é que ele abusa de mim por causa da cor da minha pele?”, pergunta Delsie Gray durante a entrevista, sublinhando que que acredita que se o seu agressor sair ileso desta situação, vai voltar a repetir o episódio com qualquer outra pessoa.

“Eu não como, não durmo. Fica apenas deitada a pensar que nunca passei por uma coisa destas em todas as minhas viagens”, conta ainda.

Recorde-se que no vídeo que anda a circular nas redes sociais é possível ver um passageiro a insultar e a gritar para uma idosa negra que está sentada ao seu lado.