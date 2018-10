Ancelotti: "O único erro de Ronaldo foi ter assinado pela Juventus"

Carlo Ancelotti abordou numa entrevista que concedeu à France Football a transferência de o CR7 do Real Madrid para a Juventus. Atualmente a treinar o Nápoles, principal perseguidor da Juventus na Serie A, o orientador italiano nunca escondeu a vontade de ter o craque português no plantel.

"É um grande profissional. O seu único problema foi mesmo ter assinado pela Juventus", disse, lembrando que o capitão das Quinas, com a mudança para Turim, colocou a Liga italiana nos centro das atenções.

"A chegada do Cristiano foi fantástico para a imagem da Série A. Durante muito tempo foi um campeonato de estrelas, com Maradona, Platini, Zico, Zidane, Ronaldo, Shevchenko, Kaká, Ibrahimovic... Mas nos últimos 10 anos não foi assim e a chegada de Cristiano pode restaurar isso", lembrou.

Quando surgiram os rumores de uma possível saída do internacional português do Real Madrid, o técnico italiano, que orientou o craque nos merengues, chegou a falar com Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, para tentar chegar a acordo com Jorge Mendes, empresário de CR7, mas o dirigente do conjunto napolitano recusou devido aos valores que envolviam a operação.

Recorde-se que CR7 se transferiu para a Juventus, que pagou mais de 115 milhões de euros para garantir o avançado português.