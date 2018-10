Manchester City. Gabriel Jesus 'humilha' Bernardo Silva (vídeo)

No treino de habituação ao Donbass Arena, palco que recebe hoje o encontro entre o Shakhtar Donetsk e o Manchester City, ficou marcado pela boa disposição dos citizens, e por um momento em que o português Bernardo Silva é o protagonista.

Numa altura em que o grupo está a fazer um dos exercícios, mais conhecido pelo jogo da 'rabia', Gabriel Jesus passou, por duas vezes, com a bola por entre as pernas do português. Um momento que provocou vários risos entre o plantel dos citizens e que o brasileiro fez questão de partilhar com os seus seguidores.