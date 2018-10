NBA. Lakers voltam a perder e LeBron iguala pior arranque

Há LeBron, mas – pelo menos para já – ainda não há milagres. Os míticos Los Angeles Lakers têm andado nos últimos anos arredados das decisões na NBA e, se o arranque da temporada servir de prenúncio para o que se seguirá, assim irão continuar: em três jogos, outras tantas derrotas.

Na última madrugada, a formação de Los Angeles saiu derrotada do recinto dos San Antonio Spurs: 143-142, após prolongamento. Aí, de resto, LeBron James acabou por ser o “vilão” de serviço: o King, que até se tinha evidenciado ao marcar, a 2,4 segundos do fim do jogo, um triplo que levou a partida para o prolongamento, errou nos minutos finais do mesmo dois lances livres e também o último lançamento que daria a vitória aos Lakers. Esta já é, de resto, a pior entrada numa temporada da carreira de LeBron: igual só em 2004, então na sua segunda temporada na competição, ao serviço dos Cleveland Cavaliers.

Os Lakers, recorde-se, não puderam contar com Rajon Rondo e Brandon Ingram, ambos suspensos após os incidentes do encontro de sábado frente aos Houston Rockets, onde se envolveram em dura troca de palavras e até agressões com Chris Paul no quarto período. Rondo foi castigado com três jogos e multa de 161 mil euros, enquanto Ingram levou quatro partidas de castigo e ainda 137 mil euros de multa. Chris Paul, dos Rockets, recebeu apenas dois jogos de suspensão... mas uma multa maior: 426 mil euros.

A figura maior da formação de Los Angeles fez 32 pontos, 14 assistências e oito ressaltos, com Kyle Kuzma também em destaque (37 pontos). Nos Spurs, os mesmos números em nomes diferentes: LaMarcus Aldridge fez 37 pontos, com DeMar DeRozan a somar os mesmos 32 pontos, 14 assistências e oito ressaltos de LeBron.

Cavs também em agonia Penoso, como já era esperado, está a ser também o início dos Cleveland Cavaliers, agora órfãos do jogador que os carregou às costas na época passada. Os Cavs contam igualmente por derrotas os três jogos realizados, tal como os Chicago Bulls e os Oklahoma City Thunder, a quem nem a estreia de Russell Westbrook na temporada valeu na última madrugada. O base de 29 anos falhou grande parte da pré-temporada e os primeiros dois jogos oficiais devido a uma operação ao joelho direito, e no regresso à ação apontou 32 pontos, conseguindo ainda oito assistências e 12 ressaltos. Mesmo assim, os Thunder caíram na receção aos Sacramento Kings: 120-131.

De regresso ao trilho dos triunfos estão os Golden State Warriors: depois de terem perdido com os Denver Nuggets por 100-98 na terceira jornada, os bicampeões norte-americanos bateram os Phoenix Suns por 123-103. Stephen Curry, que havia feito 30 pontos na derrota anterior, somou desta feita 29 (e oito assistências), num encontro em que Klay Thompson saiu no terceiro quarto com uma lesão no tornozelo esquerdo.