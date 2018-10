Quanto custa ao Real Madrid despedir Lopetegui?

Julen Lopetegui está na corda bamba devido aos maus resultados que tem acumulado no comando técnico do Real Madrid.

Há semanas que os desportivos espanhóis têm divulgado prazos sobre a possível saída do basco do comando técnico dos merengues e ao que tudo indica a derradeira prova de fogo vai acontecer no próximo domingo, dia em que o Real Madrid vai até Camp Nou defrontar o Barcelona, em encontro da 10.ª jornada da Liga espanhola.

Em caso de derrota, a saída, diz a imprensa, parece ser um acontecimento certo. Mas, afinal, quanto irá custar ao Real Madrid despedir o antigo selecionador espanhol? Segundo o jornal Sport, o basco poderá receber uma verba de 18 milhões de euros se sair do Real, valor que corresponde aos três anos de contrato que tem acertados com o emblema da capital espanhola (seis milhões de euros limpos por temporada).

O Real Madrid ocupa atualmente a 7.ª posição na tabela (4 vitórias, 3 derrotas e 2 empates), a quatro pontos do líder Barcelona.