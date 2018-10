PE aprovou 4,7 milhões de euro para desempregados do setor textil

O relatório aprovado em Estrasburgo chama ainda a atenção para a importância do Fundo Social Europeu na melhoria das qualificações dos trabalhadores portugueses e na redução do desemprego jovem e de longa duração

O Parlamento Europeu aprovou a atribuição de 4,655 milhões de euros para auxiliar desempregados e jovens a encontrar emprego, através do Fundo Europeu de Ajustamento Globalização (FEG).

Esta verna destina-se à reintegração no mercado de trabalho de 730 trabalhadores despedidos de empresas texteis e 730 jovens que não estudam, não trabalham e não têm qualquer formação (NEET), nas regiões do Norte, Centro e Lisboa.

Isto acontece depois de 1.161 trabalhadores da Ricon Group e da Textil Gramax Internacional terem sido despedidos. 609 trabalhadores da região norte, 17 do centro e 535 de Lisboa, dos quais mais de 20% visados têm mais de 55 anos e 88% são mulheres.

O relatório do eurodeputado José Manuel Fernandes que foi aprovado em Estrasburgo com 575 votos a favor, 77 contra e oito abstenções chama também a atenção para a importância do Fundo Social Europeu que devem ser usado na melhoria das qualificações dos trabalhadores portugueses e na redução do desemprego jovem e de longa duração.