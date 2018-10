Roma. Duas dezenas adeptos do CSKA feridos no metro

Uma avaria numa escala rolante de uma estação de metro em Roma, Itália, causou pelo menos vinte feridos, com em estado gravidade.

As pessoas, adeptos do CSKA, estavam a passar pela estação de metro em direção ao jogo do CSKA com Roma, da fase de grupos G da Liga dos Campeões.

A estação foi encerrada e encontram-se pelo menos quatro ambulâncias no local.

A avaria das escadas rolantes terá sido motivada pelos saltos dos adeptos a caminho do jogo, segundo o jornal italiano "La Repubblica".