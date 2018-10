Estudo de impacte ambiental tem falhas e põe em risco aeroporto do Montijo

O futuro aeroporto no Montijo pode estar em risco. No início deste mês, António Costa garantiu que faltava apenas a decisão do estudo de impacto ambiental para que a construção deste projeto se tornasse irreversível. No entanto, de acordo com uma investigação da SIC, a comissão de avaliação arrasou o relatório, afirmando que o trabalho levado a cabo pela empresa “Profícuo”, a quem foi encomendada essa avaliação, tinha falta de qualidade, era confuso e apresentava lacunas. Confrontado com estas acusações, Marcelo Rebelo de Sousa disse apenas que a decisão cabe ao primeiro-ministro.

Mas as críticas não ficam por aqui. A comissão de avaliação considera ainda que o documento não tinha sequer condições para uma consulta pública tal o número de desconformidades encontradas. De acordo com a mesma investigação, o estudo é omisso nos impactos que os aviões têm sobre as aves e a sua mortalidade, sendo que aquele ponto do estuário do Tejo é um dos pontos mais importantes de paragem de aves de e para África. Além disso, é defendido que não há dados no documento que permitam avaliar os danos que as aves podem provocar nas aeronaves. Além disso, segundo a mesma comissão, não foi medido o impacto da extensão da pista sobre o rio nem das obras que serão necessárias realizar para construir o aeroporto.

Recorde-se que, a União Europeia (UE) já tinha alertado o governo para a sensibilidade do local e pedido um estudo dos impactos nas várias fases do projeto, mostrando interesse em acompanhar de perto todos os estudos.

Novo relatório

Após esta avaliação, a ANA aceitou ser necessário aprofundar mais o estudo, prometendo uma versão mais completa e com mais ponderação, diz a investigação da SIC. Isto significa que, os pareceres técnicos usados anteriormente não podem ser usados no novo documento que já está a ser preparado. A este segundo relatório de impacto ambiental é exigido que aprofunde as matérias que ficaram apenas abordadas superficialmente no primeiro documento.

No final de setembro, a empresa que gere os aeroportos em Portugal tinha admitido que o aeroporto do Montijo estaria pronto para “entrar em serviço em 2022” e que as negociações com o Estado sobre a “parte económica” estavam a “chegar ao fim”. De acordo com Thierry Ligonnière, CEO da ANA, a ideia era “passar o mais rápido possível para a realização” da transformação da atual base militar em infraestrutura complementar do aeroporto de Lisboa, revelou, nessa altura, aos deputados. Poucos dias mais tarde, o responsável chamou a atenção para o facto de esta nova infraestrutura não tinha como objetivo funcionar em sistema low-cost e que apostava numa “qualidade fantástica de serviço”, dirigido a transportadoras com rotas “ponto a ponto”, ou seja, sem correspondências.